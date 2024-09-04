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Öğünler Çorba Zerdeçallı tavuk suyu çorbası

Zerdeçallı Tavuk Suyu Çorbası

Zerdeçallı Tavuk Suyu Çorbası
ORTA

Size sağlıklı bir öğün sunacak sıcak ve lezzetli tavuk suyu çorbası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir çorba tenceresine yıkanmış tavuk göğsü, zerdeçal, su, sarımsak tozu ve karabiber ekleyin. Orta ısıda pişmeye bırakın.

  • 2

    Tavuk tamamen piştikten sonra tencereden çıkarıp bir kaba alın. Ardından tavukları dilediğiniz büyüklükte didikleyin. Didiklediğiniz tavuğu ve arpa şehriyeyi tavuk suyu bulunan tencereye ekleyin. Kısık ısıda şehriye pişene kadar kaynatın.

  • 3

    Meyane için tereyağını orta boy bir tavaya alıp kısık ısıda yakmadan eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından çorbadan 2-3 kepçe alıp tavaya ekleyerek hızlıca karıştırın.

  • 4

    İyice karıştırdıktan sonra meyane katılaşmadan çorbaya ekleyin. En son tuzu ve limon suyunu ilave edin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine arzuya göre ince kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

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