Zerdeçallı Tavuk Suyu Çorbası

İyice karıştırdıktan sonra meyane katılaşmadan çorbaya ekleyin. En son tuzu ve limon suyunu ilave edin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine arzuya göre ince kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.