Mısır Çorbası

Kırık kuru mısır ve barbunyayı ayrı kapların içinde akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip aynı tencerenin içine alın. Üzerini geçecek kadar su ve kemik suyu karışımını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Suyu az gelirse ve taneler halen diri ise sıcak su ve kemik suyunu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Soğanı Arnica Diva Trend Pro blender setin haznesinde çekin.