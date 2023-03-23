Mısır Çorbası
Mısır çorbası tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelerle yapılır diye merak edenler için kolay yapımıyla iftarda içinizi ısıtacak mısır çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kırık kuru mısır ve barbunyayı ayrı kapların içinde akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip aynı tencerenin içine alın. Üzerini geçecek kadar su ve kemik suyu karışımını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Suyu az gelirse ve taneler halen diri ise sıcak su ve kemik suyunu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Soğanı Arnica Diva Trend Pro blender setin haznesinde çekin.
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2
Tereyağını tavaya alın. Çektiğiniz soğanı ve salçayı ekleyip kavurun. Ocaktan alıp çorbaya ilave edin ve karıştırın. Üzerine karabiber ve pul biber ve tuzu katıp karıştırın. 2 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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