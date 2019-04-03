Yoğurtlu Soğuk Çorba Tarifi

Daha sonra bu karışımı da yavaşça çorbaya ilave ederken bir taraftan karıştırın. Kısık ateşte tekrar bir taşım daha kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. İçine çekirdeği çıkarılmış ve küp doğranmış domatesi katın. Tuzunu ayarlayın ve üzerini kıyılmış dereotu ile süsleyip, soğuk servis yapın.