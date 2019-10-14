Kremalı Kereviz Çorbası Tarifi
Salatalardan ve zeytinyağlı tariflerden yemeğe alışkın olduğumuz kerevizi, kremalı bir çorba tarifiyle buluşturmaya ne dersiniz? Kolay tarifiyle kremalı kereviz çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tüm sebzeleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana dek kavurun.
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2
Unu katıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin.
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3
Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Servis için tereyağını eritip ince kıyılmış pastırmayı kavurun.
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4
Kaselere aldığınız çorbanın üzerine kavrulmuş pastırma ve rendelenmiş cheddar peyniri ekleyerek servis yapın.
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