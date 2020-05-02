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Nohutlu İşkembe

Nohutlu İşkembe
KOLAY 15 DAKİKA

Ne yapacağınıza karar veremediğiniz akşam yemeği için Sofra Nohutlu İşkembe tarifi ile sizlerle.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Nohudu akşamdan ıslatın ve ertesi gün haşlayıp süzün.

  • 2

    İşkembeyi yıkayıp bir tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp irice doğrayın.

  • 3

    Tereyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıyılmış biber ve salça ekleyin. Birkaç dakika birlikte kavurup işkembeyi ilave edin. 5 dakika sonra malzemenin üzerini 1 parmak geçecek kadar ılık su katın. Tuzunu, karabiberini ayarlayıp 15-20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

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