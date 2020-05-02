Nohutlu İşkembe

Tereyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıyılmış biber ve salça ekleyin. Birkaç dakika birlikte kavurup işkembeyi ilave edin. 5 dakika sonra malzemenin üzerini 1 parmak geçecek kadar ılık su katın. Tuzunu, karabiberini ayarlayıp 15-20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.