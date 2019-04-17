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Yoğurt Terbiyeli Etli Erişte Çorbası Tarifi

Yoğurt Terbiyeli Etli Erişte Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Yoğurt terbiyeli etli erişte çorbası tarifi. Yoğurt terbiyeli etli erişte çorbası nasıl hazırlanır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını tencereye alıp, eti suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Defne yaprağı, tuz, karabiber, kıyılmış sarımsak ekleyip sarımsağın kokusu çıkana dek sotelemeye devam edin.

  • 2

    Üzerini beş parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin ve et yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. İçinden defne yaprağını çıkarıp, 1 su bardağı sıcak su, nohut ve erişte ilave ederek pişirin.

  • 3

    Terbiye için yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Çorbanın suyundan 1 çorba kepçesi alıp terbiyeye ilave edip karıştırın.

  • 4

    Daha sonra sürekli karıştırarak tencereye ekleyin ve 5 dakika pişirin. Üzeri için küçük bir tavaya aldığınız tereyağında pul biberi bir-iki çevirip çorbanın üzerine gezdirin.

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