Yüksük Çorbası
Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti sofranıza geliyor! İşte enfes reçetesiyle Yüksük Çorbası.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağını tencereye alın. Üzerine küp doğranmış domates ekleyip soteleyin.
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2
Haşlanmış nohut eti katıp karıştırarak sotelemeye devam edin. Et suyunu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.
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3
Hamur için tüm malzemeyi mutfak robotunun haznesine alın. Suyu iki turda su ilave ederek sert kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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4
Hamuru dörde bölün. Her birini ayrı ayrı merdane yardımı ile yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Yüzük yardımı ile ya da küçük yuvarlak bir kalıpla keserek yuvarlak hamurlar elde edin.
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5
Daha sonra bu hamurları tencere ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ısıda hamurlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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