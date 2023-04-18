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Öğünler Çorba Yüksük çorbası

Yüksük Çorbası

Yüksük Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti sofranıza geliyor! İşte enfes reçetesiyle Yüksük Çorbası.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını tencereye alın. Üzerine küp doğranmış domates ekleyip soteleyin.

  • 2

    Haşlanmış nohut eti katıp karıştırarak sotelemeye devam edin. Et suyunu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

  • 3

    Hamur için tüm malzemeyi mutfak robotunun haznesine alın. Suyu iki turda su ilave ederek sert kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • 4

    Hamuru dörde bölün. Her birini ayrı ayrı merdane yardımı ile yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Yüzük yardımı ile ya da küçük yuvarlak bir kalıpla keserek yuvarlak hamurlar elde edin.

  • 5

    Daha sonra bu hamurları tencere ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ısıda hamurlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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