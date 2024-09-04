Tavuk Suyu Çorbası
Size sağlıklı bir öğün sunacak sıcak ve lezzetli tavuk suyu çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir çorba tenceresine yıkanmış tavuk göğsü, zerdeçal, su, sarımsak tozu ve karabiber ekleyin. Orta ısıda pişmeye bırakın. Tavuk tamamen piştikten sonra tencereden çıkarıp bir kaba alın. Ardından tavukları dilediğiniz büyüklükte didikleyin. Didiklediğiniz tavuğu ve arpa şehriyeyi tavuk suyu bulunan tencereye ekleyin. Kısık ısıda şehriye pişene kadar kaynatın.
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2
Meyane için tereyağını orta boy bir tavaya alıp kısık ısıda yakmadan eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından çorbadan 2-3 kepçe alıp tavaya ekleyerek hızlıca karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra meyane katılaşmadan çorbaya ekleyin. En son tuzu ve limon suyunu ilave edin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine arzuya göre ince kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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