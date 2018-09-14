Bakla Çorbası Tarifi
Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanıp uçları ayıklanmış taze baklaları ince kıyın. Soğanı küp doğrayın.
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2
Derin bir tencereye ayçiçek yağ ve tereyağını koyup kızdırın.
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3
Önce soğanı sonra baklaları ekleyip kavurun. Sıcak su ve et suyu ekleyip baklalar iyice yumuşayana kadar 15-20 dakika kaynatın.
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4
Diğer yandan da terbiye için yoğurt, yumurta ve unu bir kaseye alıp çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp azar azar terbiyeye ekleyip karıştırın.
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5
Ilınan terbiyeyi de çorbaya ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan aldığınız çorbaya ince kıyılmış dereotu ekleyip sıcak servis yapın.
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