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Bakla Çorbası Tarifi

Bakla Çorbası Tarifi
ORTA

Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yıkanıp uçları ayıklanmış taze baklaları ince kıyın. Soğanı küp doğrayın.
  • 2
    Derin bir tencereye ayçiçek yağ ve tereyağını koyup kızdırın.
  • 3
    Önce soğanı sonra baklaları ekleyip kavurun. Sıcak su ve et suyu ekleyip baklalar iyice yumuşayana kadar 15-20 dakika kaynatın.
  • 4
    Diğer yandan da terbiye için yoğurt, yumurta ve unu bir kaseye alıp çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp azar azar terbiyeye ekleyip karıştırın.
  • 5
    Ilınan terbiyeyi de çorbaya ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan aldığınız çorbaya ince kıyılmış dereotu ekleyip sıcak servis yapın.

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