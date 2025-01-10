Tarif Ara
Öğünler Çorba Mantar çorbası

Mantar Çorbası

Mantar Çorbası
KOLAY

Zengin aroması ve kremamsı dokusuyla Mantar Çorbası, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mantılı Karalahana Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Mantılı Karalahana Çorbası

Kuşkonmaz Çorbası
ORTA

Kuşkonmaz Çorbası

Lebeniye Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Lebeniye Çorbası

Beyran Çorbası
ORTA

Beyran Çorbası