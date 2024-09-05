Fırında Patates

Çıtır çıtır olup iyice kızarması için fırın kabına yerleştirdiğiniz sırada birbirlerinin üzerlerine çok gelmeden dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp ilk sıcağı çıkınca kalan kekik üzerine serpiştirin ve servis yapın.