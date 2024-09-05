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Fırında Patates

Fırında Patates
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Çocuklarınızın sağlık bir şekilde yiyebileceği sağlıklı fırında patates

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patatesleri incecik dilimleyin. Kekiğin yeşil kısımlarını dallarından sıyırın. Patatesleri geniş bir kaba alın. Üzerine kekiğin yarısını, tuz ve karabiberi ilave edip harmanlayın. Orta boy ve yuvarlak fırın kabına yerleştirin.
  • 2
    Çıtır çıtır olup iyice kızarması için fırın kabına yerleştirdiğiniz sırada birbirlerinin üzerlerine çok gelmeden dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp ilk sıcağı çıkınca kalan kekik üzerine serpiştirin ve servis yapın.

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