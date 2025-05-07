Kerevizli Ayva Çorbası

Sebzelerin kabuklarını soyun ve küp doğrayın. Tüm malzemeyi tencereye alın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp defne yaprağını çıkarın. Çorbayı robottan geçirip tekrar tencereye alın. Kıvam alana kadar pişirin. Üzerine taze çekilmiş karabiber serpip, sızma zeytinyağı gezdirin ve servis yapın.