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Öğünler Çorba Kerevizli ayva çorbası

Kerevizli Ayva Çorbası

Kerevizli Ayva Çorbası
ORTA 30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sebzelerin kabuklarını soyun ve küp doğrayın. Tüm malzemeyi tencereye alın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp defne yaprağını çıkarın. Çorbayı robottan geçirip tekrar tencereye alın. Kıvam alana kadar pişirin. Üzerine taze çekilmiş karabiber serpip, sızma zeytinyağı gezdirin ve servis yapın.

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