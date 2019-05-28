Nohut Çorbası Tarifi
Lezzetli bir nohut çorbası tarifini mi aramıştınız? İşte enfes nohut çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Akşamdan ıslatılmış nohudu tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp, suyu ile birlikte blenderden geçirin. Üzerine sıcak tavuk suyu veya et suyu ilave edip, yeniden ocağa oturtun.
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2
Susamı yapışmaz yüzeyli tavada veya küçük bir tencerede kavurun. Salça ekleyip 1 dakika sürekli karıştırın. Çorbadan 1 yemek kaşığı alıp, susamlı karışımın üzerine sürekli karıştırarak ilave edin.
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3
Daha sonra bu karışımın tamamını yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Çorba kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Kızarmış yufka ile servis yapın.
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