Beyaz Dut Yapraklı Çorba Tarifi

Pırasanın dış iki yaprağını çıkarıp kalanı küçük doğrayın. Diğer sebzeleri de küp doğrayıp kenara alın. Suyu orta boy bir tencereye alıp kaynatın. Önce yer elmasını ekleyip birkaç dakika pişirin. Kereviz ilave edip 2 dakika pişirin.