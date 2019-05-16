Tandır Çorbası Tarifi
Oldukça lezzetli olan tandır çorbasını deneme imkanınız olmadıysa, işte tam sırası. Tandır çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın ve süzün. Mercimeği de haşlayıp süzün.
-
2
Tereyağını bir tencerede kızdırıp üzerine piyazlık doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, et suyu, su, baharat ve tuz ekleyin.
-
3
15 dakika pişirip kavurmayı ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
-
4
Sos için tereyağını küçük bir tavada kızdırıp, sarımsak, nane ve pul biber ekleyin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine sosu gezdirin.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL