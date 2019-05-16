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Tandır Çorbası Tarifi

ORTA

Oldukça lezzetli olan tandır çorbasını deneme imkanınız olmadıysa, işte tam sırası. Tandır çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın ve süzün. Mercimeği de haşlayıp süzün.

  • 2

    Tereyağını bir tencerede kızdırıp üzerine piyazlık doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, et suyu, su, baharat ve tuz ekleyin.

  • 3

    15 dakika pişirip kavurmayı ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

  • 4

    Sos için tereyağını küçük bir tavada kızdırıp, sarımsak, nane ve pul biber ekleyin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine sosu gezdirin.

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