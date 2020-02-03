Miso Çorbası Tarifi
Farklı bir damak zevki olarak Japon mutfağının klasiklerinden olan Miso Çorbası... Özellikle çorba malzemesi olarak çok sık tüketilen miso, son dönemde dikkat çekiyor. Siz de miso çorbası yapmak için işinize yarayacak kolay bir tarif arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte malzemelerinizi hazır ettiğiniz takdirde evde kolayca yapabileceğiniz miso çorbası tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Suyu tencereye alıp kaynatın. Dashi tozu ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın.
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2
Doğranmış soğan ve küçük parçalara ayrılmış yosun ekleyip birkaç dakika kaynatın. Küp doğranmış tofu ekleyin.
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3
Miso'yu bir kaseye alın. Üzerine çorbanın suyundan ekleyip, ezerek inceltin. Daha sonra karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp servis yapın.
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