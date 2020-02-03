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Miso Çorbası Tarifi

Miso Çorbası Tarifi
KOLAY 10 DAKİKA

Farklı bir damak zevki olarak Japon mutfağının klasiklerinden olan Miso Çorbası... Özellikle çorba malzemesi olarak çok sık tüketilen miso, son dönemde dikkat çekiyor. Siz de miso çorbası yapmak için işinize yarayacak kolay bir tarif arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte malzemelerinizi hazır ettiğiniz takdirde evde kolayca yapabileceğiniz miso çorbası tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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