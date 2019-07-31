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Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası

Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Havalar iyice ısınmışken içinizi serinletecek, besin değeri yüksek bir çorba içmeye ne dersiniz? Ferahlatan lezzetiyle yoğurtlu soğuk enginar çorbası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Enginarları küp şeklinde doğrayın ve limon suyu ile birlikte yumuşayana kadar haşlayıp süzün.

  • 2

    Yoğurdu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Labne peyniri, sarımsak, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin.

  • 3

    Haşlanmış enginar ve suyu katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, pulbiber serpin ve soğuk olarak servis yapın.

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