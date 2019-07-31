Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası
Havalar iyice ısınmışken içinizi serinletecek, besin değeri yüksek bir çorba içmeye ne dersiniz? Ferahlatan lezzetiyle yoğurtlu soğuk enginar çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarları küp şeklinde doğrayın ve limon suyu ile birlikte yumuşayana kadar haşlayıp süzün.
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2
Yoğurdu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Labne peyniri, sarımsak, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin.
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3
Haşlanmış enginar ve suyu katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, pulbiber serpin ve soğuk olarak servis yapın.
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