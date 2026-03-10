Porçini ve Sarıkız Mantarlı Çorba

Çorbayı kaselere alın. Üzerine sotelediğiniz mantarları ekleyin. Krema gezdirip, pul biber serpin. Sıcak olarak yanında ekmek ile servis yapın.

Mantar Çorbası Sağlıklı Mı?

Mantar çorbası içerdiği yüksek protein sayesinde sağlıklı ve doyurucu bir çorbadır.

Mantar Soyulur Mu?

Mantar soyulabilir ama soyulması zorunlu değildir. Estetik bir görüntü açısından veya fazla kirliyse soyabilirsiniz.

Mantar Yıkanır Mı?

Mantar eğer çok kirli değilse yıkanması tavsiye edilmez. Süngerimsi yapısı suyu çekeceği için lezzeti ve dokusu etkilenecektir. Yıkanacaksa kısaca sudan geçirip kurutulması gerekir.

Mantar Çorbası Sütsüz Olur Mu?

Mantar çorbası sütsüz de yapılabilir. Tarifimizi kullanarak çok lezzetli ve sütsüz bir mantar çorbası yapabilirsiniz.

