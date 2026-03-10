Porçini ve Sarıkız Mantarlı Çorba
Klasik mantar çorbalarından sıkıldıysanız bu tarif tam size göre. Porçini ve Sarıkız mantarlarıyla hazırlanan bu tarif mantar çorbasına yeni bir soluk katıyor.
Porçini ve Sarıkız Mantarlı Çorba Malzemeleri
Porçini ve Sarıkız Mantarlı Çorba Yapılışı
-
1
Soğanı ve sarımsağı kıyın. Mantarları fırça yardımıyla temizleyerek uzunlamasına doğrayın.
-
2
Bir tencerede tereyağını eritin. Soğanı ve sarımsağı ekleyerek 2-3 dakika kavurun. Ardından mantarı ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun. Su ve defne yaprağı ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın. Sebzeler iyice yumuşayana kadar 20 dakika pişirin.
-
3
Defne yaprağını içinden çıkarın. Çorbayı blender'den geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tekrar ocağa alın. Kremayı ve baharatları ekleyerek karıştırın. Kaynayınca ocaktan alın.
-
4
Üzeri için bir tavada tereyağını eritin. Kurutulmuş mantarları bütün halde ekleyip soteleyin ve kenara alın.
-
5
Çorbayı kaselere alın. Üzerine sotelediğiniz mantarları ekleyin. Krema gezdirip, pul biber serpin. Sıcak olarak yanında ekmek ile servis yapın.
Mantar Çorbası Sağlıklı Mı?
Mantar çorbası içerdiği yüksek protein sayesinde sağlıklı ve doyurucu bir çorbadır.
Mantar Soyulur Mu?
Mantar soyulabilir ama soyulması zorunlu değildir. Estetik bir görüntü açısından veya fazla kirliyse soyabilirsiniz.
Mantar Yıkanır Mı?
Mantar eğer çok kirli değilse yıkanması tavsiye edilmez. Süngerimsi yapısı suyu çekeceği için lezzeti ve dokusu etkilenecektir. Yıkanacaksa kısaca sudan geçirip kurutulması gerekir.
Mantar Çorbası Sütsüz Olur Mu?
Mantar çorbası sütsüz de yapılabilir. Tarifimizi kullanarak çok lezzetli ve sütsüz bir mantar çorbası yapabilirsiniz.
Farklı çorba tariflerimizi denemek isterseniz → TIKLAYIN!
Sofra’da Bu Ay
- Misafire Son Dakika İkramları
- Tam Kıvamında Kolay Kekler
- Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar