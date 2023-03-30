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Öğünler Çorba Havuçlu brokoli çorbası

Havuçlu Brokoli Çorbası

Havuçlu Brokoli Çorbası
KOLAY 25 DAKİKA

Sağlıklı beslenmeyi sevenler için havuçlu brokoli çorbası tarifi hazırladık. Şifa kaynağı bu çorbayı çok seveceksiniz.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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