Havuçlu Brokoli Çorbası

Ayıklayıp küp doğranmış sebzeleri katıp 2 dakika kavurun. Su, tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Sebzeler yumuşayınca pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender setinde çekin.