Kremalı Enginar Çorbası
Ramazan'a özel mideye şifa çorbalar... Kremalı enginar çorbası nasıl hazırlanır? Kremalı enginar çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
İrice doğranmış enginar ve kıyılmış soğanı geniş bir tencereye alın. Rendelenmiş havuç ve sarımsağı ilave edin. Su ekleyin ve enginar yumuşayana kadar pişirin.
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2
Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve tekrar ocağa oturtun. Krema ve sütü ekleyip bir taşım kaynatın.
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3
Kıyılmış dereotu ilave edip, ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Üzeri için kızdırılmış tereyağında pul biberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirip servis edin.
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