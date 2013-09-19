Beyaz Peynirli Kabak Çorbası Tarifi
Hem lezzetli hem de doyurucu olan beyaz peynirli kabak çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını kızdırıp unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca pirinci ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan ayçiçeği yağı kızdırıp küp doğranmış havuç ve kabağı sote edin.
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2
Pirinçler yarı yarıya yumuşayınca tencereye ilave edin. Üzerine sütü ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kaselere aktarın ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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