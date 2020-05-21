Fırın Çorbası
İçindeki bakliyatlar sayesinde hem oldukça doyurucu hem de sağlıklı olan bu çorba, alışılmışın dışına çıkarak fırında pişiyor. İşte fırında çorba tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohut ve kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Aşurelik buğdayı 2 saat ılık suda bekletip suyunu süzün. Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin.
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2
Üzerine tereyağı ve piyazlık doğranmış soğanı ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. Salçayı katıp birkaç dakika kavurun ve bir güveç kabına aktarın.
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3
Tencereye nohut, kuru fasulye, aşurelik buğday, kırmızı mercimek, dörde bölünmüş kuru domates, kuru Arnavut biberi, tuz ve karabiber katıp, 7 su bardağı sıcak su ilave edin.
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4
Kabın üzerini iki kat alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtmış 180 derece fırında nohut ve kuru fasulye yumuşayana kadar pişirin. Taze kekikle süsleyerek servis yapın.
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