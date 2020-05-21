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Öğünler Çorba Fırın çorbası

Fırın Çorbası

Fırın Çorbası
ORTA

İçindeki bakliyatlar sayesinde hem oldukça doyurucu hem de sağlıklı olan bu çorba, alışılmışın dışına çıkarak fırında pişiyor. İşte fırında çorba tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Nohut ve kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Aşurelik buğdayı 2 saat ılık suda bekletip suyunu süzün. Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin.

  • 2

    Üzerine tereyağı ve piyazlık doğranmış soğanı ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. Salçayı katıp birkaç dakika kavurun ve bir güveç kabına aktarın.

  • 3

    Tencereye nohut, kuru fasulye, aşurelik buğday, kırmızı mercimek, dörde bölünmüş kuru domates, kuru Arnavut biberi, tuz ve karabiber katıp, 7 su bardağı sıcak su ilave edin.

  • 4

    Kabın üzerini iki kat alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtmış 180 derece fırında nohut ve kuru fasulye yumuşayana kadar pişirin. Taze kekikle süsleyerek servis yapın.

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