Tandır çorbası

Üzerine eritilmiş tereyağı, yemeklik doğranmış soğan, kıyma, bulgur, mercimek, salça, tuz, karabiber, pul biber ve suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve kontrol ederek malzeme yumuşayana kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.