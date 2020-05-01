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Öğünler Çorba Tandır çorbası

Tandır çorbası

Tandır çorbası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı tencerelerde yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Sularını süzdükten sonra ocakta kullanıma uygun kapaklı bir güvece alın.

  • 2

    Üzerine eritilmiş tereyağı, yemeklik doğranmış soğan, kıyma, bulgur, mercimek, salça, tuz, karabiber, pul biber ve suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve kontrol ederek malzeme yumuşayana kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

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