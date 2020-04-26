Süleymaniye Çorbası

Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün. Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin. Temizleyip yıkadığınız ıspanakları küçük doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine havuç, patates ve kabak ilave edin.