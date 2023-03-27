Peynir Cipsli Çorba
Hem lezzetli hem besleyici olan peynir cipsli çorba tarifiyle, iftar sofralarınıza farklı bir çorba tarifi hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peynir cipsi için kaşar ve cheddar peynirlerini ayrı kaplara alıp yarımşar yemek kaşığı haşhaşla harmanlayın.
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2
Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde bu harçtan birer yemek kaşığı yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çorba için derin bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp, tereyağı eriyene kadar ısıtın.
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4
Zerdeçal ve unu katın. Unun kokusu çıkana kadar kavurun. İri parçalar halinde doğranmış sebzeleri ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın.
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5
Tavuk suyunu katıp sebzeler dağılmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Blender'den çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin.
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6
Son olarak keçi peyniri ve sütü ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına pay edip üzerlerine peynir cipslerini yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.
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