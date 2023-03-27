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Peynir Cipsli Çorba

Peynir Cipsli Çorba
KOLAY 45 DAKİKA

Hem lezzetli hem besleyici olan peynir cipsli çorba tarifiyle, iftar sofralarınıza farklı bir çorba tarifi hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Peynir cipsi için kaşar ve cheddar peynirlerini ayrı kaplara alıp yarımşar yemek kaşığı haşhaşla harmanlayın.

  • 2

    Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde bu harçtan birer yemek kaşığı yerleştirin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çorba için derin bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp, tereyağı eriyene kadar ısıtın.

  • 4

    Zerdeçal ve unu katın. Unun kokusu çıkana kadar kavurun. İri parçalar halinde doğranmış sebzeleri ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın.

  • 5

    Tavuk suyunu katıp sebzeler dağılmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Blender'den çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

  • 6

    Son olarak keçi peyniri ve sütü ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına pay edip üzerlerine peynir cipslerini yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.

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