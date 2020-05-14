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Öğünler Çorba Etli kıtır çorbası

Etli Kıtır Çorbası

Etli Kıtır Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Sıcacık kıtırlı çorba içinizi ısıtacak. İşte etli kıtır çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur için, tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru ince açın ve küçük kareler halinde kesin.

  • 2

    Hafifçe unlayıp kenara alın. Eti 2 litre su ve tuz ile yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan eti didikleyip yeniden suya katın. Kestiğiniz hamurların yarısını çorbaya ilave ederek 3-4 dakika pişirin.

  • 3

    Diğer taraftan terbiye için yoğurt, sarımsak ve yumurta sarısını çırpın. Azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. Hamurlar piştikten sonra çorbayı ocaktan alın. Servis tabaklarına aktarın.

  • 4

    Kalan hamurları 2 yemek kaşığı ayçiçek yağda kızartın. Kalan yağı ısıtıp pul biberi yakın. Hamurları çorbanın üzerine ekleyin. Pul biberli yağı gezdirerek servis yapın.

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