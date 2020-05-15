Lebeniye Çorbası
Minik köfteler ve yoğurtlu terbiye ile hazırlanan, geleneksel bir lezzet. Nane kokusunun eşlik ettiği bu nefis çorba, sofralarınıza sıcacık bir dokunuş katacak lebeniye çorbasının tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için kıymayı bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Tepsinizi unlayıp köfteleri una bulayın. Kızgın yağda köfteleri kızartın.
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2
Suyu kaynatıp, nohut ve pirinci üzerine ekleyin. Pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin.
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3
Terbiye için bir kapta yoğurt, un, limon suyu ve suyu karıştırın. Üzerine çorbadan bir kepçe alıp ekleyin ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin.
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4
En son köfte, tuz ve karabiber ekleyip 3-4 dakika daha pişirin. Bir tavada tereyağını eritip naneyi kavurun. Çorbanın üzerine gezdirdikten sonra sıcak servis yapın.
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