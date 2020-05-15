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Öğünler Çorba Lebeniye çorbası

Lebeniye Çorbası

Lebeniye Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Minik köfteler ve yoğurtlu terbiye ile hazırlanan, geleneksel bir lezzet. Nane kokusunun eşlik ettiği bu nefis çorba, sofralarınıza sıcacık bir dokunuş katacak lebeniye çorbasının tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte için kıymayı bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Tepsinizi unlayıp köfteleri una bulayın. Kızgın yağda köfteleri kızartın.

  • 2

    Suyu kaynatıp, nohut ve pirinci üzerine ekleyin. Pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin.

  • 3

    Terbiye için bir kapta yoğurt, un, limon suyu ve suyu karıştırın. Üzerine çorbadan bir kepçe alıp ekleyin ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin.

  • 4

    En son köfte, tuz ve karabiber ekleyip 3-4 dakika daha pişirin. Bir tavada tereyağını eritip naneyi kavurun. Çorbanın üzerine gezdirdikten sonra sıcak servis yapın.

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