Tarif Ara
Öğünler Çorba Beluga mercimekli lahana çorbası

Beluga Mercimekli Lahana Çorbası

Beluga Mercimekli Lahana Çorbası
ORTA 20 DAKİKA

Sofralarına hem sağlık hem lezzet katmak isteyenler için lif ve protein kaynağı olan Beluga Mercimekli Lahana Çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kara lahanayı iyice yıkayın. İnce doğrayın. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip elinizle ovarak yumuşatın. Fazla suyu varsa avuç içinizde sıkarak süzün.

  • 2

    Geniş bir tencereye tereyağını alın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Salçayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

  • 3

    Et suyunu tencereye ekleyin. Kaynamaya başladığında kara lahanayı, haşlanmış kırmızı fasulyeyi, beluga mercimeğini, kırmızı mercimeği ve tuzu ilave edin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın.

  • 4

    Çorbanın kaynamasına 5 dakika kaldığında kesme makarnayı ekleyin. Makarnalar yumuşayana kadar pişirin.

  • 5

    Dilerseniz üzerine taze çekilmiş karabiber ekleyerek sıcak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Enginar Çorbası Tarifi
ORTA

Enginar Çorbası Tarifi

Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi

Sebzeli Tavuk Suyu Çorbası Tarifi
KOLAY

Sebzeli Tavuk Suyu Çorbası Tarifi

Tarhunlu Karalahana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Tarhunlu Karalahana Çorbası