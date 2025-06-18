Beluga Mercimekli Lahana Çorbası
Sofralarına hem sağlık hem lezzet katmak isteyenler için lif ve protein kaynağı olan Beluga Mercimekli Lahana Çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kara lahanayı iyice yıkayın. İnce doğrayın. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip elinizle ovarak yumuşatın. Fazla suyu varsa avuç içinizde sıkarak süzün.
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2
Geniş bir tencereye tereyağını alın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Salçayı ilave ederek kavurmaya devam edin.
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3
Et suyunu tencereye ekleyin. Kaynamaya başladığında kara lahanayı, haşlanmış kırmızı fasulyeyi, beluga mercimeğini, kırmızı mercimeği ve tuzu ilave edin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın.
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4
Çorbanın kaynamasına 5 dakika kaldığında kesme makarnayı ekleyin. Makarnalar yumuşayana kadar pişirin.
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5
Dilerseniz üzerine taze çekilmiş karabiber ekleyerek sıcak servis yapın.
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