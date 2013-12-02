Tarif Ara
Yayla Çorbası Tarifi
ORTA

Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci yıkayıp süzün. 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, kalan 1 su bardağı su ve yumurtayı çırpın.
  • 2
    Ocağın altını kısıp, yoğurtlu karışımı azar azar ve karıştırarak ilave edin.
  • 3
    2 dakika daha kaynatın. Ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip ocaktan alın. Arzuya göre kuru nane ilave edip servis yapın.

