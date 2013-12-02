Yayla Çorbası Tarifi
Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pirinci yıkayıp süzün. 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, kalan 1 su bardağı su ve yumurtayı çırpın.
-
2
Ocağın altını kısıp, yoğurtlu karışımı azar azar ve karıştırarak ilave edin.
-
3
2 dakika daha kaynatın. Ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip ocaktan alın. Arzuya göre kuru nane ilave edip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL