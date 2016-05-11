Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi

Derin bir kaba soğuk su, tarhana ve tuz koyup, çırptıktan sonra suda çözülmesi için 1 saat bekletin. Bir tencerede ayçiçek yağı ve unu kokusu gidene kadar kavurun. Salçayı ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.