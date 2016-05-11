Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi
Sofranızın baş köşesinde duracak olan nohutlu tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Derin bir kaba soğuk su, tarhana ve tuz koyup, çırptıktan sonra suda çözülmesi için 1 saat bekletin. Bir tencerede ayçiçek yağı ve unu kokusu gidene kadar kavurun. Salçayı ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
-
2
Suda bekleyen tarhanayı ekleyin ve kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca haşlanmış nohut ve tereyağını katın. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis edin.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL