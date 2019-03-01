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Öğünler Çorba Kırmızı biber çorbası

Kırmızı Biber Çorbası

Kırmızı Biber Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Rengi ile iştahı kabartacak, oldukça lezzetli bir çorba tarifimiz var. Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? Kırmızı biber çorbasının tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Dolmalık biberlerin çekirdeklerini çıkarıp, 1 su bardağı suda haşlayın. Zarlarını soyup, kırmızı biberle birlikte blenderden geçirin.

  • 2

    Ayrı bir yerde unu ayçiçek yağında kavurun. Biber püresini ilave edip, 1-2 dakika karıştırın. Tavuk suyu ve sütü ilave edip, karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.

  • 3

    Derin bir kasede yumurta sarısını limon suyu ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışıma çırparak ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye dökün. Tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocaktan alın. Süsleyerek servis yapın.

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