Kırmızı Biber Çorbası

Derin bir kasede yumurta sarısını limon suyu ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışıma çırparak ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye dökün. Tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocaktan alın. Süsleyerek servis yapın.