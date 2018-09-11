Şipşak Tarhana Tarifi
Tarhana çorbası tadında nefis kolay tarhana çorbası tarifi ile canınız çektikçe tarhana çorbası yapabilirsiniz. Şişpak tarhana nasıl yapılır? Şipşak tarhana tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Cam bir kavanozun içine un, 1 su bardağı su, ince kıyılmış sivri biber, tuz ve tüm baharatları koyup kapağını kapatın. Kavanozu sallayarak iyice karıştırın ve yarım saat bekletin.
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2
Kalan suyu tencereye koyun. Karışımı da ekleyip kaynayana kadar karıştırın. Yoğurdu biraz çırpın ve çorbanın iyice yavaşça karıştırarak ekleyin. 1-2 taşım kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.
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