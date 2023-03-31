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Sütlü Ispanak Çorbası

Sütlü Ispanak Çorbası
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Mevsim güzellerinden ıspanak ile hazırlayabileceğiniz harika bir çorba tarifimiz var. Sütlü ıspanak çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ispanağı bol suyla yıkayın. Kaynar suda 3 dakika haşlayın. Renginin canlı kalması için buzlu suyun içine alın. 2 dakika bekletip süzgece alın. Avucunuzla iyice sıkarak suyunu süzün.

  • 2

    Tereyağını tencerede eritin. Unu ilave edip kısık ısıda çırpma teliyle karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurun.

  • 3

    Yavaşça sütü ilave edip karıştırmaya devam edin. Isıtıcı yardımı ile kaynattığınız suyu da aynı şekilde karıştırmaya ara vermeden yavaşça ekleyin.

  • 4

    Son olarak doğranmış ıspanak ve tuzu katın. 10 dakika pişirin. Üzerine karabiber serpip sıcak olarak servis yapın.

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