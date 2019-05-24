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Kabak Çorbası Tarifi

Kabak Çorbası Tarifi
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Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun.

  • 2

    Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin.

  • 3

    Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin.

  • 4

    Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın.

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