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Kıymalı Tarhana Çorbası

Kıymalı Tarhana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Ramazan’ın bu ilk iftar sofrası için nefis bir çorba hazırladık. Tarhana çorbasına kıyma ve biber ilave ederek hem daha lezzetli hale getirdik, hem de besin değerlerini artırdık. Şimdiden afiyet, şifa olsun.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağını ve kıymayı tencereye aktarıp kavurun. Kapya ve çarliston biberi küp doğrayın. Tencereye ilave edip kavurun.

  • 2

    Tarhanayı bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı kaynamış su ilave edip karıştırarak açın. Sarımsağı kıyıp tencereye ilave edin.

  • 3

    Tuz ve pul biberi katıp karıştırın. Blender setinin öğütücü aparatında tane karabiberi çekip çorbaya ilave edin.

  • 4

    Unu sonra da salçayı ekleyip karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Tarhanayı ilave edin. Üzerine kaynar haldeki 5 su bardağı suyu ekleyin ve karıştırın.

  • 5

    Çorba kaynamaya başlayınca ocağın ısısını düşürün. Kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Üzerine kuru nane serpin. Sıcak olarak servis yapın.

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