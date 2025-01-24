Hindi Köfteli Çorba
Hindi köftelerinin yumuşak dokusu ve aromatik lezzetiyle hazırlanan bu çorba, hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hindi köftesi için safranı sıcak suda 15-20 dakika bekletin. Nohut unu hariç tüm köfte malzemesini derin bir kaba alıp yoğurun. Nohut ununu kaşık kaşık ekleyerek yoğurmaya devam edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp avucunuzda yuvarlayın. Köftelerin birbirine yapışmasını önlemek için unlanmış bir tepsiye yerleştirin. Köfteleri sadeyağ ile geniş bir tavaya alıp hafifçe pişirin.
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2
Suyu için sadeyağı çorba tenceresinde ısıtıp soğanı ilave edin ve hafifçe kavurun. Tuz, karabiber ve zerdeçal ekleyip karıştırın. Adından hindi suyu ve sıcak suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca köfteleri tek tek katın. Yeniden kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 30 dakika pişirin. Sos malzemesini ilave edin. 2 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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