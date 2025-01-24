Hindi Köfteli Çorba

Hindi köftesi için safranı sıcak suda 15-20 dakika bekletin. Nohut unu hariç tüm köfte malzemesini derin bir kaba alıp yoğurun. Nohut ununu kaşık kaşık ekleyerek yoğurmaya devam edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp avucunuzda yuvarlayın. Köftelerin birbirine yapışmasını önlemek için unlanmış bir tepsiye yerleştirin. Köfteleri sadeyağ ile geniş bir tavaya alıp hafifçe pişirin.