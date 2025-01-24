Ilık Marul Salatası

Mercimek ekmeği için mercimeği bir kaba alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp blender'den geçirin. Soğan dışında kalan malzemeyi ilave edin ve kıvam alana kadar karıştırın. Küçük boy kare kek kalıbını pişirme kağıdı ile kaplayın.