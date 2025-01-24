Ilık Marul Salatası
Lezzetli ve sağlıklı bir öğün arayanlara pratik ılık marul salatası tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ilık marul salatası için marulu yapraklarına ayırın. İyice yıkayın ve üç parmak kalınlığında doğrayıp kenara alın. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Havucu rendeleyin ya da spiral sebze doğrayıcınız varsa spagetti şeklinde doğrayın.
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2
Kişniş, kimyon, kakule ve rezene tohumunu havanda iyice dövün. Tavaya alıp ocağa oturtun ve 15-20 saniye karıştırın. Zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. Domatesleri ve marulları ilave edip 15-20 saniye harmanlayın. Havucu katıp karıştırın.
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3
Mercimek ekmeği için mercimeği bir kaba alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp blender'den geçirin. Soğan dışında kalan malzemeyi ilave edin ve kıvam alana kadar karıştırın. Küçük boy kare kek kalıbını pişirme kağıdı ile kaplayın.
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4
Karışımı kalıba döküp üzerine halka dilimlenmiş soğanı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirin. Salatayı servis tabağına alın. Mercimek ekmeğini dilimleyip salata ile birlikte servis yapın.
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