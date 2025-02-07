Tavuklu Patatesli Kale Salatası
Tavuklu Patatesli Kale Salatası: Besleyici, doyurucu ve lezzet dolu! Her lokmada tazelik ve enerji.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taze patatesleri iyice yıkayın. Kabuğunu soymadan derin bir tencereye alın. Üzerine 2 parmak geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte haşlayın. Suyunu süzüp 4'e bölün.
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2
Geniş bir tavayı ocağa alın. Orta ateşte ısınmış tavaya zeytinyağı ile patatesleri alın. Birkaç kez çevirerek kızartın. Ocaktan alın.
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3
Mor soğanı yarım ay doğrayıp yarım çay kaşığı tuzla ovun. Başka bir tavayı ocağa alın. Çok ince, küp doğranmış tavuğu yağsız tavada soteleyin. Sos için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın.
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4
İnce kıyılmış kale yaprağı, patates ve mor soğanı hazırladığınız sos ile harmanlayın. Salatayı servis tabağına aktarın. Izgara tavuğu ilave edin ve servis yapın.
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