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Öğünler Salata Tavuklu patatesli kale salatası

Tavuklu Patatesli Kale Salatası

Tavuklu Patatesli Kale Salatası
ORTA 30 DAKİKA

Tavuklu Patatesli Kale Salatası: Besleyici, doyurucu ve lezzet dolu! Her lokmada tazelik ve enerji.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Taze patatesleri iyice yıkayın. Kabuğunu soymadan derin bir tencereye alın. Üzerine 2 parmak geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte haşlayın. Suyunu süzüp 4'e bölün.

  • 2

    Geniş bir tavayı ocağa alın. Orta ateşte ısınmış tavaya zeytinyağı ile patatesleri alın. Birkaç kez çevirerek kızartın. Ocaktan alın.

  • 3

    Mor soğanı yarım ay doğrayıp yarım çay kaşığı tuzla ovun. Başka bir tavayı ocağa alın. Çok ince, küp doğranmış tavuğu yağsız tavada soteleyin. Sos için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın.

  • 4

    İnce kıyılmış kale yaprağı, patates ve mor soğanı hazırladığınız sos ile harmanlayın. Salatayı servis tabağına aktarın. Izgara tavuğu ilave edin ve servis yapın.

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