Semizotlu Sarı Mercimek Çorbası
Geleneksel lezzetlere modern bir dokunuş katmak isteyenler için harika bir tarif: Semizotlu Sarı Mercimek Çorbası.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Soğanı ve sarımsağı küp doğrayın. Sarı mercimeği bol suyla iyice yıkayıp süzün.
-
2
Semizotunu ayıklayın. İyice yıkadıktan sonra süzün. İri parçalar halinde doğrayın.
-
3
Tencereye zeytinyağını alın. Doğradığınız soğanı ekleyin, yumuşayıp hafifçe renk alana kadar kavurun. Ardından sarımsağı katın. 1 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Karıştırarak kavurun.
-
4
Üzerine tereyağını, mercimeği ve baharatları ekleyin. Suyunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatın. Mercimek iyice yumuşayana kadar orta ateşte 20 dakika pişirin.
-
5
Mercimek iyice piştiğinde doğranmış semizotunu tencereye ilave edin. 5-6 dakika daha pişirin. Çorbanın taneli kalmasını isterseniz olduğu gibi bırakın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz blender'den geçirin.
-
6
Çorbayı kaselere alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin. Kızarmış ekmek dilimleriyle servis yapın.
