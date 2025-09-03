Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Çorba Semizotlu sarı mercimek çorbası

Semizotlu Sarı Mercimek Çorbası

Semizotlu Sarı Mercimek Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Geleneksel lezzetlere modern bir dokunuş katmak isteyenler için harika bir tarif: Semizotlu Sarı Mercimek Çorbası.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanı ve sarımsağı küp doğrayın. Sarı mercimeği bol suyla iyice yıkayıp süzün.

  • 2

    Semizotunu ayıklayın. İyice yıkadıktan sonra süzün. İri parçalar halinde doğrayın.

  • 3

    Tencereye zeytinyağını alın. Doğradığınız soğanı ekleyin, yumuşayıp hafifçe renk alana kadar kavurun. Ardından sarımsağı katın. 1 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Karıştırarak kavurun.

  • 4

    Üzerine tereyağını, mercimeği ve baharatları ekleyin. Suyunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatın. Mercimek iyice yumuşayana kadar orta ateşte 20 dakika pişirin.

  • 5

    Mercimek iyice piştiğinde doğranmış semizotunu tencereye ilave edin. 5-6 dakika daha pişirin. Çorbanın taneli kalmasını isterseniz olduğu gibi bırakın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz blender'den geçirin.

  • 6

    Çorbayı kaselere alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin. Kızarmış ekmek dilimleriyle servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mercimek Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Mercimek Çorbası

Peynir Cipsli Çorba
KOLAY 45 DAKİKA

Peynir Cipsli Çorba

Zerdeçallı Bal Kabağı Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Zerdeçallı Bal Kabağı Çorbası

Kestane Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Kestane Çorbası