Közlenmiş Biber Çorbası
İddia ediyoruz, bu çorbayı hazırladıktan sonra bayılacaksınız. Tarif defterinizi süsleyecek, sofranızı da aynı zamanda şenlendirecek işte o enfes çorba tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Üzerine kabukları soyulup küçük doğranmış biber ve kıyılmış sarımsağı ekleyip soteleyin.
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2
Acı biber salçasını da ilave edip sotelemeye devam edin. Un ekleyip kokusu gidene kadar kavurun. T
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3
Tavuk suyunu katıp tencerenin kapağı kapalı olarak ve ara sıra karıştırarak kaynatın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Blender'le ezip çekip içine incecik doğranmış ıspanağı ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp 2-3 dakika dinlendirin.
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4
Servis tabaklarına pay edip, üzerlerine kaşar peyniri serpin. Ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapın.
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