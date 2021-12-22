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Öğünler Çorba Közlenmiş biber çorbası

Közlenmiş Biber Çorbası

Közlenmiş Biber Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

İddia ediyoruz, bu çorbayı hazırladıktan sonra bayılacaksınız. Tarif defterinizi süsleyecek, sofranızı da aynı zamanda şenlendirecek işte o enfes çorba tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Üzerine kabukları soyulup küçük doğranmış biber ve kıyılmış sarımsağı ekleyip soteleyin.

  • 2

    Acı biber salçasını da ilave edip sotelemeye devam edin. Un ekleyip kokusu gidene kadar kavurun. T

  • 3

    Tavuk suyunu katıp tencerenin kapağı kapalı olarak ve ara sıra karıştırarak kaynatın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Blender'le ezip çekip içine incecik doğranmış ıspanağı ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp 2-3 dakika dinlendirin.

  • 4

    Servis tabaklarına pay edip, üzerlerine kaşar peyniri serpin. Ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapın.

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