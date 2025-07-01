Enginarlı Kuskus
Mevsimin en özel lezzetiyle buluşma: Enginarlı Kuskus, hem doyurucu hem de şık bir öğün alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
-Tencereye zeytinyağının yarısını ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip soteleyin. Çanak enginarları 8 parçaya bölerek dilimleyin ve tencereye ekleyin. Üzerine limon suyunu, yarım çay bardağı suyu ve tuzunu ilave edin. Kapağı kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çekince ince doğranmış taze soğan ve sarımsağı ekleyin 1 dakika kavurun. Ardından kuskusu ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun. Üzerine geçene kadar sıcak su ve kalan zeytinyağını ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çektikten sonra 1 0 dakika dinlenmeye bırakın. İncecik doğranmış yeşillikler ve limon kabuğu rendesi katıp karıştırın. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler