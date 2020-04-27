Topalak Çorbası Tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bulguru kapaklı bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ile 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar bekletin. Suyunu çektikten sonra un ekleyip iyice yoğurun ve misketten biraz küçük köfteler yapın.
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2
Eti bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Üzerine nohut ve pirinci ekleyin. Pirinç yumuşayınca bulguru katın ve 3-4 dakika daha (suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) kaynatın.
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3
Terbiye için, çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pul biber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.
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