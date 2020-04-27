Topalak Çorbası Tarifi

Terbiye için, çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pul biber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.