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Topalak Çorbası Tarifi

Topalak Çorbası Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Geleneksel Anadolu mutfağının sıcacık bir dokunuşu: Topalak Çorbasının tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru kapaklı bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ile 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar bekletin. Suyunu çektikten sonra un ekleyip iyice yoğurun ve misketten biraz küçük köfteler yapın.

  • 2

    Eti bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Üzerine nohut ve pirinci ekleyin. Pirinç yumuşayınca bulguru katın ve 3-4 dakika daha (suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) kaynatın.

  • 3

    Terbiye için, çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pul biber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.

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