Tavuklu Şehriye Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Küçük bir tencereye tavuk göğsünü koyun. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip, haşlayın. Sudan çıkarıp, elinizle didikleyin.
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2
Derin bir tencereye zeytinyağını alın. Üzerine kıyılmış soğanı ekleyin. Orta ısıda sık karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Üzerine rendelenmiş havucu ilave edin. 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
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3
Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu tencereye katın. Kaynamaya başladıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Tavuk eti ve şehriyeyi ekleyin. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın.
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4
Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin. Toz kırmızıbiber ekleyip kızdırın. Ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirin. Kıyılmış maydanoz ve dereotu serpiştirip servis yapın.
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