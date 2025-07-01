Tavuklu Şehriye Çorbası

Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu tencereye katın. Kaynamaya başladıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Tavuk eti ve şehriyeyi ekleyin. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın.