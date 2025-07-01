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Tavuklu Şehriye Çorbası

Tavuklu Şehriye Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Şifa deposu tavuklu tel şehriye çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Küçük bir tencereye tavuk göğsünü koyun. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip, haşlayın. Sudan çıkarıp, elinizle didikleyin.

  • 2

    Derin bir tencereye zeytinyağını alın. Üzerine kıyılmış soğanı ekleyin. Orta ısıda sık karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Üzerine rendelenmiş havucu ilave edin. 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

  • 3

    Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu tencereye katın. Kaynamaya başladıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Tavuk eti ve şehriyeyi ekleyin. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın.

  • 4

    Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin. Toz kırmızıbiber ekleyip kızdırın. Ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirin. Kıyılmış maydanoz ve dereotu serpiştirip servis yapın.

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