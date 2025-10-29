Tarif Ara
Öğünler Salata Pancarlı salata

Pancarlı Salata

Pancarlı Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Sofranın taze, ferah ve en renkli eşlikçisi. Kırmızısını pancardan ve nardan, beyazını ise peynirden alan bu salata, bayram sofrasının tam merkezine yakışıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sos için gerekli tüm malzemeleri (zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, bal, tuz) küçük bir kavanoza koyun. Kapağını kapatıp yoğun bir kıvam alana kadar iyice çalkalayın.

  • 2

    Roka, ıspanak ve nane yapraklarını yıkayıp tamamen kuruttuğunuzdan emin olun (ıslak yeşillik sosu tutmaz). Yeşillikleri elle iri parçalar halinde kopararak derin bir salata kasesine alın.

  • 3

    Haşlanmış pancarı küp küp doğrayın. Keçi peynirini elinizle iri parçalar halinde ufalayın (veya top peynirleri bütün olarak ekleyin).

  • 4

    Yeşilliklerin üzerine pancar küplerini, peynir parçalarını, nar tanelerini ve kavrulmuş cevizleri serpiştirin.

  • 5

    Hazırladığınız sosu, salatayı servis etmeden hemen önce üzerine gezdirin ve malzemeleri ezmeden, nazikçe alttan üste doğru harmanlayın.

