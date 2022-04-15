Sebzeli Tavuk Çorbası
Tam bir şifa deposu olan sebzeli tavuk suyu çorbası, besleyici tarifiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, iftar sofranız için de nefis bir seçenek olacaktır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve ayçiçeği yağını tencereye alıp tereyağı eriyene dek ısıtın. Küçük halka doğranmış pırasa, küp doğranmış havuç, kereviz ve kıyılmış biberleri ekleyip ara sıra karıştırarak soteleyin.
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2
Un ilave edip kokusu çıkana dek kavurun. Köriyi katıp bir-iki çevirin. Tavuk suyunu ekleyip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ısıda sebzeler hafif yumuşayana dek pişirin.
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3
Didiklenmiş tavuk etini ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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