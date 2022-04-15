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Sebzeli Tavuk Çorbası

Sebzeli Tavuk Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Tam bir şifa deposu olan sebzeli tavuk suyu çorbası, besleyici tarifiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, iftar sofranız için de nefis bir seçenek olacaktır.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağı ve ayçiçeği yağını tencereye alıp tereyağı eriyene dek ısıtın. Küçük halka doğranmış pırasa, küp doğranmış havuç, kereviz ve kıyılmış biberleri ekleyip ara sıra karıştırarak soteleyin.

  • 2

    Un ilave edip kokusu çıkana dek kavurun. Köriyi katıp bir-iki çevirin. Tavuk suyunu ekleyip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ısıda sebzeler hafif yumuşayana dek pişirin.

  • 3

    Didiklenmiş tavuk etini ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

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