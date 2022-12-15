Kremalı Sebze Çorbası Tarifi
Evdeki kalan sebzeleri değerlendirmek için ideal bir tarif olan kremalı sebze çorbası, özellikle evde küçük çoçuğu olanlar için hem besleyici hem kurtarıcı bir yemek oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını tencereye alıp eritin. Unu ilave edip 2 dakika boyunca karıştırarak kavurun. Sebzeleri ilave edip bir-iki kez çevirin.
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2
Et suyu, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Sebzeler yumuşayana kadar kısık ısıda pişirin. Krema ve dereotunu katıp karıştırın.
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3
Daha sonra ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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