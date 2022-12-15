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Kremalı Sebze Çorbası Tarifi

Kremalı Sebze Çorbası Tarifi
KOLAY

Evdeki kalan sebzeleri değerlendirmek için ideal bir tarif olan kremalı sebze çorbası, özellikle evde küçük çoçuğu olanlar için hem besleyici hem kurtarıcı bir yemek oluyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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