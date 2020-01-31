Sütlü Ovmaç Çorbası
Kış mevsiminin vazgeçilmezi çorbanın sütlü haliyle şifa bulacaksınız. İşte sütlü ovmaç çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu bir kaba alıp, üzerine azar azar su serpin ve parmak uçlarınızla ovalayıp, mercimek büyüklüğünde taneli hamurlar elde edin.
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2
Süt ve suyu tencereye alıp, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca hamurları ilave edip, 5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin.
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3
Nane ilave edip, birkaç kez karıştırın ve ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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