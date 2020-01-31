Tarif Ara
Öğünler Çorba Sütlü ovmaç çorbası

Sütlü Ovmaç Çorbası

Sütlü Ovmaç Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Kış mevsiminin vazgeçilmezi çorbanın sütlü haliyle şifa bulacaksınız. İşte sütlü ovmaç çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Süleymaniye Çorbası
ORTA

Süleymaniye Çorbası

Yayla Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Yayla Çorbası Tarifi

Kestane Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Kestane Çorbası

Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba
15 DAKİKA

Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba