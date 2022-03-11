Tarif Ara
Öğünler Çorba Sumak çorbası

Sumak Çorbası

Sumak Çorbası
KOLAY

Lezzetli tarifi ve kolay yapımı ile Sumak Çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sumak tohumu ve suyu 35 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • 2

    Soğuyunca suyunu süzüp, suyu kenara alın. Sadeyağı ve soğanı tencereye alıp soteleyin.

  • 3

    Tuz, karabiber, zerdeçal ve pirinci ekleyip sotelemeye devam edin. Tavuk suyunu ilave edip, yeşillikleri katın ve karıştırın. Sumak suyunu koyun. Kısık ısıda 20 dakika pişirin.

  • 4

    Tavuk etini ekleyin ve 5 dakika birlikte pişirin. Daha sonra ocaktan alın.

  • 5

    Üzeri için dilimlenmiş sarımsak ve kalan malzemeyi tavada karıştırarak 3-5 saniye soteleyin.

  • 6

    Çorbayı servis tabaklarına pay edin.

  • 7

    Üzerine sarımsaklı karışımı gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi

Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi

Sütlü Pırasa Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Sütlü Pırasa Çorbası

Filizli Bahar Çorbası Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Filizli Bahar Çorbası Tarifi

Peynir Cipsli Pırasa Çorbası Tarifi
ORTA

Peynir Cipsli Pırasa Çorbası Tarifi