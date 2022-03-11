Sumak Çorbası
Lezzetli tarifi ve kolay yapımı ile Sumak Çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sumak tohumu ve suyu 35 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Soğuyunca suyunu süzüp, suyu kenara alın. Sadeyağı ve soğanı tencereye alıp soteleyin.
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3
Tuz, karabiber, zerdeçal ve pirinci ekleyip sotelemeye devam edin. Tavuk suyunu ilave edip, yeşillikleri katın ve karıştırın. Sumak suyunu koyun. Kısık ısıda 20 dakika pişirin.
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4
Tavuk etini ekleyin ve 5 dakika birlikte pişirin. Daha sonra ocaktan alın.
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5
Üzeri için dilimlenmiş sarımsak ve kalan malzemeyi tavada karıştırarak 3-5 saniye soteleyin.
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6
Çorbayı servis tabaklarına pay edin.
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7
Üzerine sarımsaklı karışımı gezdirip servis yapın.
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