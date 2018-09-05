Çiğ Badem Çorbası Tarifi
Badem bilim insanlarına göre dünyadaki en besleyici yiyecek. Bademli bu çorbayı siz de çok beğeneceksiniz. Çiğ badem çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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Bademi bir kaba alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin ve 4-5 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp kabuklarını temizleyin. Tüm malzemeyi 2 dakika süre ile blenderden geçirip servis tabaklarına alın. Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.
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