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Çiğ Badem Çorbası Tarifi

Çiğ Badem Çorbası Tarifi
KOLAY 20 DAKİKA

Badem bilim insanlarına göre dünyadaki en besleyici yiyecek. Bademli bu çorbayı siz de çok beğeneceksiniz. Çiğ badem çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

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