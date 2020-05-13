Yarma çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yarma ile nohudu bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın ve ertesi gün yıkayıp süzün. İkisini de tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın.
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2
Yarma ve nohudun yumuşamasına yakın, kılçıkları alınmış ve verev kesilmiş taze fasulyeyi ekleyin. Tüm malzeme yumuşayana dek pişirin. Derin bir kasede yumurta, un ve yoğurdu çırpıcı ile iyice çırpın.
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3
Et suyu ve suyu ekleyip karıştırdıktan sonra tuzunu ayarlayın. Karışımı haşlanmış nohut ve yarmaya ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırarak 1-2 taşım kaynatın. Sos için küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında kıyılmış soğanı kavurun.
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4
Pul biber ve nane ekleyip ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ve dereotu katıp karıştırın. Sosu çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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